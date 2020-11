Borna Sosa zurück beim VfB Stuttgart Corona-Chaos bei Kroatiens U21-Nationalmannschaft

Schließlich hat die U21 Kroatiens nach der Rückkehr aus Edinburgh einen Corona-Ausbruch im Team zu beklagen. Sieben Spieler und zwei Betreuer sind vor der Partie am Dienstag in Pula gegen Litauen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sosa befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei der Mannschaft, da er in der Partie bei den Schotten nach einem Tritt die Rote Karte sah – und unverzüglich die Heimreise nach Stuttgart antrat. Die U21 Kroatiens will dennoch weiter spielen: Trainer Igor Biscan hat dazu von einer Uefa-Regelung Gebrauch gemacht – und einige junge Spieler aus der heimischen Liga nachnominiert.