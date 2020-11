Bond-Darstellerin Lynch im Interview Agent 007 erhält weibliche Vertretung

Stuttgart - Dass die britische Schauspielerin Lashana Lynch im kommenden James-Bond-Film „No Time To Die“ offenbar als 007 im Einsatz sein wird, hat für Aufsehen gesorgt. Als Geheimagentin Nomi wird sie die Dienstnummer allerdings nur vorübergehend tragen, weil sich James Bond (Daniel Craig) zu Beginn des Films im Ruhestand befindet. Offiziell bestätigt wurde das bisher nicht. Aber in einem Interview mit dem Magazin „Harper’s Bazaar“ deutete Lynch jetzt erneut an, dass Nomi die berühmte Codenummer 007 bekommt.