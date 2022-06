Bonatz-Haus in Esslingen Eine Villa von luxuriöser Großzügigkeit

Von dem sind Peter und Elke Hill nach wie vor beseelt. Ihre Augen leuchten, wenn sie von dem inzwischen verschwundenen Speiseaufzug erzählen und von dem kleinen Verschlag in der Eingangshalle, in dem sich einst der Fernsprecher befunden habe, sich heute aber idealerweise Putzmittel und Besen unterbringen lassen. Gut die Hälfte des Hauses haben Elke und Peter Hill vermietet – die Räume sind über ein separates, nachträglich eingebautes Treppenhaus erreichbar. Wirklich abgeschlossen sei die Renovierung wohl nie, sagt Peter Hill. Er vergleicht die Arbeit an dem historischen Gebäude mit der Instandsetzung eines großen Öltankers: „Wenn man am einen Ende den Rost abgeklopft hat, kann man am anderen wieder damit anfangen.“ Aber bereut haben es Elke und Peter Hill noch nie, das altehrwürdige Gebäude zu ihrem Zuhause erkoren zu haben. Denn auch nach mehr als 20 Jahren sind die beiden noch immer in die Bonatz-Villa in der Esslinger Mülbergerstraße verliebt.