Bombenfund in Großbottwar Anwohner können zurück in ihre Häuser

Die Weltkriegsbombe war am Nachmittag bei Arbeiten an der Brücke an der Bahnhofstraße in Großbottwar gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg hatte entschieden, sie noch am gleichen Abend in einem Wald bei Lembach kontrolliert zu sprengen. Der Grund für das rasche Vorgehen: Die Bombe war beschädigt und nur noch in Teilen vorhanden. Es wäre zudem gefährlich gewesen, sie über eine weite Strecke zu transportieren.