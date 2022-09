Börsen Siemens Energy ersetzt im Dax in Kürze Hellofresh

Frankfurt/Main - Das erst im März aus dem Dax in den MDax abgestiegene Energieunternehmen Siemens Energy kehrt in Kürze in den deutschen Leitindex zurück. Ausscheiden muss dafür der Kochboxenlieferant Hellofresh, der dann im Index der mittelgroßen Werte zu finden sein wird. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Montagabend im Anschluss an die Index-Überprüfung mit. In Kraft treten die Änderungen am Montag, 19. September.