Börse in Frankfurt Dax beschleunigt Talfahrt

Für die Mollstimmung verantwortlich gemacht wurde zunächst US-Notenbankchef Jerome Powell mit Aussagen, wonach in der Corona-Krise weitere Konjunkturhilfen nötig sein würden. Hinzu kamen dann neue Sticheleien von Donald Trump in Richtung China. Der US-Präsident sagte in einem TV-Interview, im Moment nicht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sprechen zu wollen.