Börse in Frankfurt Dax vor US-Jobbericht im Minus

Der Dax erlebte zwar in dieser Woche turbulente Tage mit einem zwischenzeitlichem Rutsch bis fast auf das Mai-Tief von 14.816 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich aber ein moderates Plus an. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte schlug sich besser, indem er es mit 33.511,29 Punkten zuletzt knapp mit 0,02 Prozent in die Gewinnzone schaffte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gab derweil ähnlich stark wie der Dax nach.