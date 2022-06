Börse in Frankfurt Dax vor EZB-Entscheid mit weiteren Verlusten

Anleger blicken am Donnerstag ehrfürchtig auf das, was bis zum Wochenende noch passiert. Am Freitag werden frische US-Verbraucherpreisdaten erwartet, zuvor aber dürfte die EZB wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Aller Voraussicht nach wird die Notenbank am Nachmittag im Rahmen ihrer Sitzung das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Darüber hinaus rechnen Volkswirte mit Signalen für einen ersten Zinsschritt im Juli. Es wäre die erste Erhöhung des Leitzinses seit mehr als einem Jahrzehnt.