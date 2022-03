Börse in Frankfurt Dax steuert auf 14.000 Punkte zu

Erholung um rund zehn Prozent

Mit den jetzigen Kursgewinnen knüpft der Dax an eine starke Vorwoche an. In der war das Börsenbarometer infolge des Krieges zunächst unter die Marke von 12.500 Punkten abgesackt, es erholte sich dann aber vom Wochentief um rund zehn Prozent. Bereits vor dem Wochenende hatten vorsichtige Hoffnungen auf Bewegung in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine die Aktienmärkte in Europa gestützt.