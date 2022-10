Börse in Frankfurt Dax steigt in Richtung 13 000 Punkte

Der Kunststoffkonzern Covestro dagegen verfehlte mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Schätzungen und senkte zudem den Ergebnisausblick am oberen Ende, wie Jefferies-Analyst Chris Counihan monierte. Die Papiere büßten 1,9 Prozent ein. Noch schwächer zeigten sich die Anteilsscheine des Dax-Schwergewichts Linde, die um 4,7 Prozent absackten. Die stark ausgefallenen Quartalszahlen des französischen Konkurrenten Air Liquide wurden wenig beachtet. Vielmehr ist es der geplante Abschied von der Börse in Frankfurt, der belastet. Die Aktien des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers sollen künftig nur noch an der New Yorker Börse notiert werden.