Börse in Frankfurt Dax über 13.200 Punkten

Unter den Einzelwerten rückten vor allem die Aktien von Hellofresh sowie Volkswagen und Porsche in den Blick. Zu Hellofresh verwiesen Händler darauf, dass am Samstag eine US-Behörde eine Gesundheitswarnung für bestimmte Hackfleischpakete in Hellofresh-Mahlzeitensets herausgegeben hatte, die im Juli versandt wurden. Das Papier des Kochboxen-Lieferanten büßte als Dax-Schlusslicht 4,2 Prozent ein. Die Aktie muss in zwei Wochen zudem den deutschen Leitindex verlassen und steigt in den MDax ab.