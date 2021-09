Börse in Frankfurt Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch

Lufthansa knüpften nach einer gestrichenen Verkaufsempfehlung an der MDax-Spitze mit Plus 4,6 Prozent an ihre jüngste Erholung an. Am Vortag hatten die Papiere nach der Kapitalerhöhung mehr als 5 Prozent zugelegt, da die Anleger die damit verbundene Verringerung der Abhängigkeit vom deutschen Staat honorierten.

Auch weitere Analystenstimmen bewegten: Bechtle kratzten nach einer Kaufempfehlung an ihrem kürzlich erzielten Rekord und standen zuletzt mit knapp drei Prozent im Plus. Wacker Chemie legten um eineinhalb Prozent zu, auch hier trieb eine positive Analystenstimme an.

