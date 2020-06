Börse in Frankfurt Dax bügelt Corona-Crash immer mehr aus

Im Dax waren mit Munich Re und der Allianz Papiere aus der Versicherungsbranche angesagt. Beide Titel gewannen mehr als 8 Prozent. Dem schlossen sich Hannover Rück an der Spitze des MDax mit einem Plus von 9,3 Prozent an. Mit den steigenden Aktienmärkten könnten sich die Ergebnisse der Versicherer im Anlagegeschäft verbessern.

Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Mittwoch um 3,50 Prozent auf 3269,59 Punkte aufwärts. In Paris legte der Cac 40 um 3,36 Prozent zu und überwand erstmals seit Anfang März die 5000er Marke. In London kletterte der FTSE 100 um 2,61 Prozent. Der Dow Jones Industrial lag zum europäischen Handelsschluss mit 1,6 Prozent im Plus.

Der Euro setzte die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage fort und notierte am Abend mit 1,1244 US-Dollar. Das war der höchste Stand seit Mitte März. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1194 (Dienstag: 1,1174) Dollar festgesetzt. Deutsche Bundesanleihen gaben nach. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 144,41 Punkte. Die Umlaufrendite stieg entsprechend von minus 0,39 auf minus 0,37 Prozent. Der Bund-Future lag am Abend mit 0,48 Prozent im Minus bei 170,97 Punkten.