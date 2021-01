Börse in Frankfurt Dax schwächelt - Investoren halten sich weiter zurück

Der MDax gab um 0,21 Prozent auf 30.970,93 Zähler nach, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,3 Prozent fiel. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte seine Verluste am Freitag nach dem Handelsschluss in Europa letztlich auch nicht reduzieren können. Impulse aus New York werden an diesem Montag fehlen. Zwei Tage vor der Amtseinführung des designierten US-Präsidenten Joe Biden wird dort am Martin Luther King Day nicht gehandelt.