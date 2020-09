Börse in Frankfurt DAX: Schlusskurse im Späthandel am 18.09.2020 um 20:30 Uhr

VfB Stuttgart gegen SC Freiburg

Maskenpflicht für die Fans jetzt auch am Sitzplatz

Entgegen der bisherigen Anordnung müssen die 8000 Fans des VfB Stuttgart, die am Samstag gegen den SC Freiburg im Stadion sein werden, nun auch an ihrem Sitzplatz Maske tragen. Das teilte der VfB am Freitagabend mit.