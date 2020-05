Börse in Frankfurt Wochenplus für Dax trotz schwacher US-Jobdaten

Die Anleger nehmen vor allem die Bekräftigung der beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China in den Blick, trotz der Spannungen über den Auslöser der Pandemie an den Teilvereinbarungen im Handelskrieg festhalten wollen. Zudem nimmt "das weltweite große Wiedereröffnen Gestalt an", wie Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp schrieb. Denn immer mehr Staaten lockern die Restriktionen, die sie wegen der Pandemie erlassen hatten.