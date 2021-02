Börse in Frankfurt Dax nach Rekorden mit leichten Verlusten

Die in der Corona-Pandemie gut gelaufenen Papiere von Teamviewer rutschten ebenfalls in die Verlustzone und fielen um mehr als drei Prozent. Der Softwareanbieter rechnet mit einer anhaltend hohen Nachfrage und will bei den Erlösen die Milliardenschwelle überspringen.

