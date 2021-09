Börse in Frankfurt Dax mit moderaten Gewinnen vor US-Inflationsdaten

Noch am Montag hatten sich die Börsen von der durch Konjunktursorgen geprägten Vorwoche überwiegend erholen können. Auch der Dax hatte am Vortag zugelegt. Beobachter rechnen bis zu den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten jedoch nur mit wenig Bewegung an den Märkten. Die Verbraucherpreise sind ein wichtiges Kriterium für die US-Währungshüter, die in der kommenden Woche zusammentreffen. Die Sitzung gilt als besonders wichtig, da die Fed zuletzt eine Drosselung ihrer Anleihekäufe signalisiert hatte.