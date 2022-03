Börse in Frankfurt Dax trotzt schwachen Ifo-Daten - Entspannung bei Ölpreisen

Der Dax notierte am Nachmittag zuletzt 0,66 Prozent höher bei 14.367,94 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex nach zwei starken Vorwochen ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Börsenkonzerne sank hingegen am Freitag um 0,31 Prozent auf 31.250,34 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann rund 0,6 Prozent. "Die leicht rückläufigen Rohölpreise geben den Marktakteuren etwas mehr Zuversicht zum Wochenschluss", bemerkte Andreas Lipkow von der Comdirect.