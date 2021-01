Börse in Frankfurt Dax mit Erholungsversuch nach Rückschlag zum Wochenstart

Nach dem von Teamviewer vorgelegten Zahlenwerk am Vortag und den Verlusten von knapp 4 Prozent ging es am Dienstag wieder um 1,8 Prozent auf 41,55 Euro nach oben. Die US-Bank Goldman Sachs bekräftigte ihre Kaufempfehlung und hob zugleich das Kursziel für die Aktie des Herstellers von Fernwartungssoftware von 47 auf 53 Euro an.

Die DZ Bank und Kepler Cheuvrex äußerten sich positiv zum Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub, der tags zuvor seine Gewinnziele angehoben hatte. Die Aktie gewann 1,3 Prozent und baute damit ihr Vortagesplus aus.

Dagegen senkte die Privatbank Berenberg ihr Anlageurteil für New Work auf "Sell" und begründete dies mit dem guten Lauf der Aktie, die seit Anfang November in der Spitze rund ein Viertel an Wert gewonnen hatte. Das Papier, das anfänglich geschwächelt hatte, drehte rasch wieder ins Plus und stieg zuletzt um 1,0 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:210112-99-990453/3