Börse in Frankfurt Dax verliert leicht

Auf der Unternehmensseite sorgten einmal mehr Quartalsberichte für Gesprächsstoff - unter anderem bei den Infineon-Aktien, die nicht von leicht angehobenen Jahresprognosen des Chipkonzerns profitieren konnten. Diese überraschten am Markt nicht mehr groß, hieß es. Die Papiere sackten um 3,4 Prozent ab. Die Tech-Branche, ein Gewinner der noch schnelleren Digitalisierung in der Corona-Krise, stand am Dienstag insgesamt eher unter Druck.