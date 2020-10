Börse in Frankfurt Dax stagniert - Wochenbilanz bislang positiv

Auch in der zweiten und dritten Börsenreihe blickten einige Unternehmen wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Dabei ragten im MDax die Papiere von Zalando mit einem Plus von 4,6 Prozent positiv heraus, nachdem sie im Handelsverlauf ein Rekordhoch erreicht hatten. Die Corona-Pandemie heizt das Geschäft des Online-Modehändlers weiter an.

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hofft, von Investitionen in Infrastrukturprojekte als Beitrag zur Erholung der Wirtschaft zu profitieren. Cimic hat nach eigenen Angaben im dritten Quartal bereits zahlreiche Aufträge gewonnen. Die Papiere von Hochtief gewannen gut zwei Prozent.

An der SDax-Spitze zogen die Papiere der Global Fashion Group mit einem Plus von fast zwölf Prozent einsam ihre Kreise. Laut der auf Schwellenländer ausgerichteten Beteiligung des Berliner Start-up-Investors Rocket Internet soll in diesem Jahr der Nettowarenwert stärker als zuvor angepeilt steigen, zudem will der Online-Modehändler operativ auf bereinigter Basis die Gewinnzone erreichen. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal hätten positiv überrascht, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:201009-99-882726/3