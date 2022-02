Börse in Frankfurt Dax legt vor US-Inflationsdaten weiter zu

Baulücke in der Altstadt von Großbottwar

Hausbau kommt – nach zähem Hin und Her

Der Gemeinderat in Großbottwar votierte dreimal gegen den Plan für ein Mehrfamilienhaus in der Altstadt. Das Landratsamt erteilte jetzt dennoch grünes Licht für die Pläne in der Langen Gasse 32.