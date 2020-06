Börse in Frankfurt Wirecard-Kursdrama im Dax geht weiter

So lief das Hinspiel gegen den 1. FC Nürnberg

Der VfB Stuttgart macht es spannend

An diesem Sonntag trifft der VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Nürnberg. Das Hinspiel am 9. Dezember 2019 hat der VfB in der Mercedes-Arena 3:1 gewonnen – auch der Video-Schiri hatte daran seinen Anteil.