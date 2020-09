Börse in Frankfurt DAX: Kurse im XETRA-Handel am 30.09.2020 um 13:05 Uhr

Betreuungssituation in Rielingshausen

Ruf nach neuem Kindergarten wird lauter

Die Unzufriedenheit in Rielingshausen über die Situation wächst. Prognosen sagen für die nahe Zukunft ein Defizit an 20 Plätzen voraus. Deshalb fordert die Stadt nun per Antrag zum Handeln auf.