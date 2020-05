Börse in Frankfurt Dax nach Schwankungen kaum verändert

Experten zufolge ist an den Börsen vorerst keine klare Richtung in Sicht, Frank Wohlgemuth von der National-Bank rechnet weiter mit erheblichen Schwankungen. "An den Aktienmärkten wird die Zukunft gehandelt. Aber bei nüchterner Betrachtung muss man konstatieren, dass keiner weiß, wie diese in sechs oder auch in zwölf Monaten aussehen wird", sagte der Marktbeobachter.