Börse in Frankfurt Dax durch Renditeanstieg am Anleihemarkt erneut belastet

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Donnerstag 1,31 Prozent auf 31.148,75 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,7 Prozent. Die Schwäche an den US-Börsen, wo am Vortag erneut die Technologiewerte abgestoßen wurden, hatte sich am Morgen bereits an den asiatischen Handelsplätzen fortgesetzt und prägt nun auch den Aktienmarkt in Europa.