Börse in Frankfurt Dax etwas schwächer nach jüngster Rally

Unter den Einzelwerten sorgten die Aktien von Lanxess für Furore und schnellten um mehr als 11 Prozent nach oben. Der Chemiekonzern gründet mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungs-Polymere, in das die Engineering-Materials-Sparte des niederländischen Konzerns DSM eingebracht werden soll. Lanxess bringt seinen Geschäftsbereich High Performance Materials in das neue Unternehmen ein und soll eine erste Zahlung von mindestens 1,1 Milliarden Euro sowie einen Anteil von bis zu 40 Prozent am Joint Venture erhalten. Perspektivisch dürfte auch dieser Anteil noch verkauft werden.

Der angeschlagene Immobilienkonzern Adler Group schnitt im ersten Quartal nach eigener Einschätzung im Tagesgeschäft solide ab. Die Nettomieterträge gingen im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um knapp 16 Prozent zurück. Das operative Ergebnis (FFO1) lag acht Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Adler führte die Rückgänge vorwiegend auf den Verkauf eines Immobilienportfolios zurück. Die schwer unter Druck stehende Adler-Aktie fiel zuletzt um 3,0 Prozent.

Der spanische Funkturmbetreiber Cellnex bekräftigte sein Kaufinteresse an einem Anteil der Funkturmsparte der Deutschen Telekom. Im Lichte von Medienberichten bestätigte Cellnex am späten Montagnachmittag, ein Gebot für einen Anteil der passiven Infrastruktur der Telekom in Deutschland und Österreich zu erwägen. Der Prozess sei noch in einer Prüfungsphase, insbesondere seien die Bedingungen und die mögliche Bewertung noch nicht entschieden. Die T-Aktie sank zuletzt um 0,1 Prozent.