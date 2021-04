Börse in Frankfurt Dax ohne Schwung - Kursgewinne von SAP stützen

Mit Blick auf die anstehenden Unternehmensberichte könnten nur deutliche Gewinnanstiege die zuletzt stark gestiegenen Aktienbewertungen rechtfertigen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Am Mittwoch beginnt in den USA die Bilanzsaison mit den Banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs und Wells Fargo. Auch den Börsengang von Coinbase, dem größten US-Handelsplatz für Kryptowährungen, haben die Anleger in den USA im Blick.