Börse in Frankfurt Anleger halten sich am Verfallstag bedeckt

Frankfurt/Main - Am großen Verfallstag an den Terminbörsen ist der Dax träge in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der deutsche Leitindex sank am Freitagmorgen weiter um 0,49 Prozent auf 14.316,96 Punkte. Am Vortag war der Dax mit einem Minus von 0,36 Prozent aus dem Handel gegangen.