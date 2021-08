Börse MDax erklimmt Rekordhoch - Dax fast unverändert

Der Leitindex Dax hingegen notierte am frühen Nachmittag minimal im Plus bei 15.923,92 Punkten. Das Börsenbarometer hatte am Freitag erstmals die Marke von 16.000 Punkten übersprungen; seit Wochenbeginn aber verläuft der Handel zäh. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel zuletzt um 0,2 Prozent.