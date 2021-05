Bodyshaming an US-Highschool Bearbeitete Jahrbuchfotos lösen Entsetzen aus

„Sie müssen erkennen, dass das dazu führt, dass Mädchen sich für ihren Körper schämen“, erklärt Riley O’Keefe ihre Wut über die veränderten Bilder gegenüber der New York Times. Andere Mädchen seien auf sie zugekommen und hätten ihr gesagt, dass sie sich durch die Bearbeitung sexualisiert und bloßgestellt fühlten. Auch der Guardian berichtet davon, dass Schülerinnen einigen Eltern zufolge wegen der Bilder gehänselt wurden. „Es führt dazu, dass unsere Kinder denken, dass sie ihren Körper bedecken müssen, dass sie sich dafür schämen müssen und es war für viele demütigend“, zitiert das Medium einen Elternteil.

So reagiert der Schuldistrikt auf die Vorwürfe

Nachdem Schüler und ihre Eltern eine Entschuldigung für die Bearbeitung der Bilder verlangten, äußerte sich kurz darauf auch der Leiter des Schuldistrikts Tim Forson, wie die New York Times berichtet. „Es gab sicherlich nie die Absicht, Schüler zu beschämen oder bloßzustellen für die Kleidung, die sie tragen“, sagt er. „Wir lernen eine wertvolle Lektion in diesem wichtigen Prozess und verstehen, dass die Absicht nicht immer dem Ergebnis entspricht.“

Eine Sprecherin des Distrikts sagt gegenüber dem St. Augustine Record, dass eine für die Jahrbücher zuständige Lehrerin für die Bearbeitung der Bilder verantwortlich gewesen sei. Diese habe sich dazu entschieden, weil sie der Meinung gewesen sei, die Kleidung der Mädchen verstoße gegen die Kleiderordnung der Schule. „Die frühere Vorgehensweise der Bartram Trail Highschool war, Bilder von Schülern nicht im Jahrbuch zu zeigen, in denen sie eine Verletzung des Verhaltenskodex für Schüler sah“, erläutert die Sprecherin dem Medium. „Die digitale Bearbeitung war eine Lösung, um sicherzustellen, dass alle Schüler im Jahrbuch zu sehen sind.“ Sie sicherte zudem zu, dass den betroffenen Schülerinnen der Preis des Jahrbuchs rückerstattet werden könne, wenn ihnen ihr Foto nicht gefalle.

Eine Petition soll die Kleiderordnung verändern

Riley O’Keefes Eltern wollen nun laut der New York Times an einer Sitzung des Schulrates teilnehmen, um sich für eine Anpassung der Kleiderordnung an der Highschool einzusetzen, die zur Bearbeitung der Bilder führte. Die aktuelle Version verbietet es den Schülerinnen, schulterfreie Oberteile sowie Shorts oder Röcke zu tragen, die zu weit über dem Knie enden. Ihre Tochter sammelte nach einem Vorfall im März bereits 5 000 Unterschriften für eine entsprechende Petition, wie die O’Keefes dem Medium erzählen. Damals hätten Administratoren der Highschool Mädchen im Flur für ihre Kleidung angeprangert oder aus dem Unterricht geholt, weil sie gegen die Kleiderordnung verstoßen hätten.