Ein 60-Jähriger ist am Sonntagvormittag schwer mit seinem Pedelec gestürzt. Der Mann war gegen 11 Uhr auf dem Radweg zwischen Burgstetten und Kirchberg geradelt. Als er dort eine Bodenwelle überfuhr verlor er jedoch die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Am Pedelec entstand geringer Schaden.