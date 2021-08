Bodenschätze in Afghanistan Die Taliban und der Billionen-Schatz in der Erde

Kupfer und Seltene Erden

Seltene Erden wie Neodym, Praseodym oder Dysprosium, die unter anderem für Magnete in Windkraftanlagen oder für Elektroautos wichtig sind, kommen ebenfalls in Afghanistan vor. Ebenso wie Kupfer, dessen Preis an den Rohstoffmärkten in diesem Jahr Rekordhöhen von mehr als 10.000 Dollar je Tonne (umgerechnet 8500 Euro) erreicht hatte. Afghanische Rohstoffvorkommen gibt es nach Angaben der US-Geologiebehörde USGS auch beim Aluminiumerz Bauxit und bei Eisenerz.