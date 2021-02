Bob-Weltmeisterschaft Friedrich souverän auf WM-Rekordkurs - Lochner Zweiter

Bei Schneetreiben und Temperaturen um den Gefrierpunkt in Altenberg fuhr der 30-Jährige Friedrich mit seinem Anschieber Alexander Schüller am Samstag der Weltelite davon und hatte vor den zwei Läufen an diesem Sonntag 0,88 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Johannes Lochner, der mit dem Potsdamer Eric Franke fuhr.