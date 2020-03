WM in Altenberg Bob-Pilot Friedrich nun Rekordweltmeister

Doch Friedrich war der Rekord ziemlich schnuppe: "Mir bedeutet es mehr, dass mir das Doppel in Altenberg gelungen ist", sagte Friedrich, der eine Woche zuvor schon im Zweier triumphiert hatte. Friedrich, der 2016 seine letzte Niederlage bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kassiert hatte, will seine Serie fortsetzen. "Es kann so weitergehen, wir setzen jedes Jahr an, dass wir es wieder schaffen. Nächstes Jahr wird das Pflaster in Lake Placid noch mal schwerer", sagte Friedrich im Hinblick auf die nächste WM im kommenden Jahr. Vor allem für den Vierer ständen für sein Team "ein paar Hausaufgaben an, um Fehler bis zum nächsten Jahr" abzustellen.