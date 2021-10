Bob Geldof wird 70 Der musizierende Polit-Aktivist

Er schien Millionen aus der Seele zu sprechen. „I don’t like Mondays“, sang Bob Geldof 1979 mit seiner Band Boomtown Rats. Doch der Song handelt vom Amoklauf einer 16-Jährigen in San Diego, die au Langeweile in den Hof einer Grundschule feuerte, Menschen umbrachte und verletzte und hinterher zur Begründung sagte: „Ich mag keine Montage.“ Es sollte nicht das einzige Missverständnis bleiben in der Karriere des Mannes aus Dublin, der 1978 mit den Boomtown Rats als erste Band aus dem Punk-/New-Wave-Dunstkreis mit „Rat Trap“ einen britischen Nummer-eins-Hit landete.