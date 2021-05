Bob Dylan zum 80. Geburtstag 7 Dylan-Songs, die Sie kennen sollten

Stuttgart - „Ich bin viele!“ Das behauptet Bob Dylan in dem Song „I Contain Multitudes“, den er im Jahr 2020 veröffentlicht hat. „I’m a man of contradictions, I’m a man of many moods“, verrät er da weiter: Ich bin ein Mann voller Widersprüche, ich bin ein Mann der vielen Stimmungen. Geheimnisse gibt er damit aber nicht wirklich preis. All das wusste man eigentlich schon vorher. Bob Dylan ist ein unfassbarer Künstler.