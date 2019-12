BMW kracht in Hauswand SUV landet fast im Wohnzimmer

Gerlingen - Vermutlich infolge von Alkoholeinwirkung und nicht angepasster Geschwindigkeit ist die 26-jährige Fahrerin eines BMW am frühen Mittwochmorgen gegen 3.50 Uhr auf der Hauptstraße in Gerlingen im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal in die Wohnzimmerwand eines Einfamilienhauses an der Ecke Hauptstraße/Gartenstraße gefahren. Dadurch entstand ein rund fünf Quadratmeter großes Loch in der Wand. Das Fachwerkhaus ist nach Einschätzung eines Statikers zunächst nicht bewohnbar.