BMW kippt bei Mundelsheim um Frau baut mit 3,5 Promille Unfall

Die Polizei hatte den BMW von der A 81 zur Kontrolle von der Autobahn geleitet, weil der Wagen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. An der Einmündung zur Landesstraße 1115 gab die 43-Jährige Gas und bog nach rechts in Richtung Ottmarsheim ab. Ihr BMW kippte am Rand an einer Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen.