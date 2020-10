BMW in Steinheim beschädigt Fahrertür und Motorhaube zerkratzt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in Steinheim einen BMW zerkratzt. Der Wagen war zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr in der George-Harrison-Straße geparkt worden. Der Gesuchte zerkratzte die Fahrertür sowie die Motorhaube und richtete hierbei einen Schaden von rund 1000 Euro an. Anschließend suchte der Täter das Weite.