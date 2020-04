BM-Wahl Murr Drei Bewerber stellen sich den Wählern

Murr - Während die Corona-Pandemie in vielen Kommunen in Baden-Württemberg zur Verlegung von Bürgermeisterwahlen geführt hat, dürfen die Einwohner von Murr wie geplant am kommenden Sonntag entscheiden, wer in den nächsten acht Jahren an der Spitze der Gemeinde stehen soll. Die 5140 Wahlberechtigten können sich zwischen einem Bewerber-Trio entscheiden. Neben dem Amtsinhaber Torsten Bartzsch, der im Jahr 2012 im ersten Wahlgang mit mehr als 72 Prozent der Stimmen triumphiert hatte und sich für eine zweite Amtszeit bewirbt, treten noch die beiden Dauerkandidaten Ulrich Raisch und Samuel Speitelsbach in der Gemeinde Murr an.