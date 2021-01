BM-Wahl Marbach Bewerber am Bildschirm kennenlernen

Marbach - Als der Gemeinderat Mitte 2020 beschlossen hat, dass sich die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in üblicher Manier einmal in Marbach und einmal in Rielingshausen präsentieren sollen, war man noch guter Dinge, bis dahin die Corona-Pandemie halbwegs im Griff zu haben. Doch die Infektionszahlen lassen Veranstaltungen vor Publikum derzeit nicht zu. Trotzdem werden die Bewerber in der Marbacher Stadthalle und der Gemeindehalle im Stadtteil um die Gunst der Wähler buhlen – wenn auch nicht leibhaftig vor Zuschauern. Stattdessen werden seitens der Stadt zwei Formate angeboten, die man im digitalen Raum verfolgen kann.