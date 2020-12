BM-Wahl in Marbach Sorge um unvollständige Kandidatenliste

Die Konsequenz: Die Kandidaten konnten vom Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend nur unter Vorbehalt geprüft werden, weil ja unter Umständen noch ein weiterer, bis dato unbekannter Aspirant seinen Hut in den Ring hätte geworfen haben können. „Wobei wir gegebenenfalls auch klären lassen müssten, ob eine Kandidatur zurückgewiesen werden kann, wenn sie nicht so adressiert ist, wie es in der Stellenausschreibung vorgegeben wurde“, sagte Christine Schläfle in einem ersten Telefonat am Mittwochmorgen. Auf das Dilemma habe sie am Dienstag um 16.30 Uhr auch Rathauschef Jan Trost hingewiesen, dessen Stabsstelle die Poststelle im Bürgermeister-Vorzimmer zugeordnet sei. Bis zur Sitzung des Gemeindewahlausschusses habe sich aber nicht klären lassen, ob irgendwo in der Post noch eine Bewerbung schlummert, sodass Schläfle mit der etwaigen Sondersitzung auf alle Eventualitäten vorbereitet sein wollte. Am späten Mittwochmorgen konnte sie allerdings Entwarnung geben. „Die Post wurde inzwischen gesichtet und es befand sich keine Bewerbung darunter. Wir haben also Rechtssicherheit“, atmete Christine Schläfle auf.