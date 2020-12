BM-Wahl in Marbach Im Corona-Wahlkampf ist Kreativität gefragt

Jung muss sich in den nächsten Wochen bekannt machen und setzt auf eine etwas andere Strategie. Er will den Menschen zunächst bis Weihnachten zuhören und das, was sie ihm in Gesprächen mitgeben, mit seinen Vorstellungen und Zielen verbinden und weiterentwickeln. „Zum neuen Jahr werde ich dann die Inhalte präsentieren und eine Broschüre verteilen“, kündigt er an. Er führe derzeit viele Telefonate, sei in vielen Videoterminen, versuche aber auch – soweit möglich – in der Stadt persönlich unterwegs zu sein. „Das Feedback, das ich bislang bekommen habe, ist durchweg gut“, freut sich Timo Jung. Die Pandemie erschwere den Wahlkampf, aber er werde ermutigt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern alles zu geben.