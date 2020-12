BM-Wahl in Marbach CDU stellt sich hinter Timo Jung

Marbach - Paukenschlag im Rennen um das Bürgermeisteramt in Marbach. Die CDU-Fraktion stellt sich hinter Herausforderer Timo Jung. Er habe sich in der Fraktionssitzung am Dienstag den Mitgliedern der CDU-Ortschaftsrats- und Gemeinderatsfraktion vorgestellt. Die Fraktion habe einen sehr kommunikativen Bewerber erlebt, der sich in die aktuelle Situation von Marbach bereits eingearbeitet hatte und detaillierte Fragen zu stellen wusste. „Wir freuen uns, dass die Marbacher Bürger am 24. Januar 2021 eine echte Wahl haben werden. Eine gute Kommunalpolitik besteht aus mehreren Puzzleteilen: Visionen und Ideen für die Kommune, eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Organisationen einer Gemeinde sowie eine starke Mannschaft hinter einem Bürgermeister im Rathaus. Die CDU Fraktion traut Herrn Jung diese Aufgabe zu“, so die Fraktionssprecherin der CDU, Heike Breitenbücher, in einer Pressemitteilung.