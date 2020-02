BM-Wahl in Erdmannhausen Die Bewerber-Riege ist komplett

Sollte bei der Bürgermeisterwahl am 15. März keiner der acht Kandidaten die nötige Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme erhalten, geht die Sache in die zweite Runde. Diese Neuwahl würde dann am 5. April stattfinden. Die Bewerbungsfrist läuft dann vom 16. bis 18. März.

Neuer Kandidat Marcus Kohler

Neuer Kandidat Silvio Strauß