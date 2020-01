BM-Wahl in Erdmannhausen Bürgermeisterkandidat wirbt um Spenden

Erdmannhausen - Sind Spenden eine legitime Möglichkeit, den eigenen Wahlkampf zu unterstützen? Die Frage stellt sich, wenn man sich den Internetauftritt von Marc Fuchs, dem bislang einzigen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Erdmannhausen, genauer anschaut. Unter dem Punkt „Unterstützung“ findet sich nämlich auch das Stichwort „Spenden“. Und darunter ist zu lesen: „Wenn Sie ... an mich und meine Ziele glauben, freue ich mich, wenn Sie meinen Wahlkampf finanziell unterstützen.“ Einen Klick weiter findet der Leser die Möglichkeit, 10, 20, 50, 100, 200 Euro oder einen alternativen Betrag zu spenden – per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal.