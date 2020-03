BM-Wahl in Erdmannhausen Auch Humor und Spontanität sind gefragt

Bei der Wahl am 15. März haben insgesamt 4057 Erdmannhäuser Bürger die Wahl. Die Amtszeit der amtierenden Bürgermeisterin Birgit Hannemann wird dann am 31. Mai enden. Die 40-Jährige hatte im Oktober verkündet, für eine zweite Amtszeit nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Ihr Nachfolger wird seinen Dienst im Rathaus am 1. Juni antreten.

Sollte bei der Wahl am 15. März keiner der sieben Kandidaten die nötige Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme erhalten, geht das Ganze in eine zweite Runde und die Erdmannhäuser dürfen nochmal ihre Stimme abgeben. Die Neuwahl würde am 5. April stattfinden. Die Bewerbungsfrist läuft dann vom 16. bis 18. März.