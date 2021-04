BM-Wahl Beilstein: Interview mit Barbara Schoenfeld „Es gab sehr viele unangemessene Herabsetzungen“

Ein langatmiger und zum Teil sehr schmutziger Wahlkampf hat am Sonntag sein Ende gefunden – mit Barbara Schoenfeld als strahlender Siegerin und Georg Kobiela als einem Zweitplatzierten, den gerade einmal 18 Stimmen trennten. Wie Barbara Schoenfeld den Abend nach ihrer Wahl zur Bürgermeisterin noch verbracht hat, wie sie die vergangenen Wochen einordnet und was sie als Erstes in ihrem Amt angehen will, hat sie am Montagvormittag im Interview verraten.